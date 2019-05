Vrouwen bijten en schoppen agenten in Rijnmond

Op verschillende plekken in de regio hebben vrouwen zich flink verzet tegen arrestaties dinsdagavond. Een 29-jarige vrouw trapte een agent in zijn gezicht en beet hem in zijn arm. Een andere vrouw schopte naar een agent.

De 29-jarige Rotterdamse was in Barendrecht betrokken bij een ruzie op de Koperslagerij. Twee agenten probeerden dit te sussen, maar de vrouw 'bleef vervelend doen'. De politie vermoedde dat ze onder invloed was en hield haar aan.

In de arrestantenbus probeerde ze de gordel los te maken, waarop een agent haar tegenhield. Daar was ze niet van gediend. In de worsteling die daarop volgde, zette ze haar tanden in de arm van de agent. Ook trapte ze hem in zijn gezicht.

Tierende vrouw

Ook in het Rotterdamse Crooswijk ging het dinsdag mis. Agenten troffen een tierende 32-jarige vrouw aan op een balkon. Het bleek om een ruzie in relationele sfeer te gaan en de agenten hielden haar aan. In de arrestantenbus schopte ze een van de agenten tegen de borst, daar heeft hij geen letsel aan over gehouden, omdat de klap wordt opgevangen door een anti-steekvest.

Hoe het nu met de agenten gaat is onduidelijk.