Twee 'nieuwe' verdachten voor moord op Caroline van Toledo

Justitie in Rotterdam heeft nog twee verdachten in beeld voor de moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne in 2005. Zij zijn genoemd door een nieuwe getuige, die pas is verhoord.

In deze zaak geldt Leon van M. uit Brielle als de hoofdverdachte. Volgens de getuige waren Leons broer Erik Jan en een vriend destijds bij de woning van Caroline van Toledo. Daarna was Leon van M. erbij gekomen.

Beide mannen zijn in het verleden al als verdachten aangemerkt door justitie, maar destijds is de zaak geseponeerd bij gebrek aan bewijs. De nieuwe verdachten zijn niet aangehouden door de politie.

Caroline van Toledo is in september 2005 in haar woning overvallen. Daarna is zij in de kofferbak van haar auto gestopt en die is in brand gestoken.

Verkoolde resten

In de verkoolde resten is DNA gevonden dat volgens justitie wijst naar Leon van M. Daarnaast noemen meerdere getuigen hem als schuldige. Zelf heeft hij altijd ontkend. De verdachte is al een tijd op vrije voeten en draagt een enkelband.

De rechter besloot woensdag de tijden dat hij buiten zijn woning mag zijn, te verruimen. Dat wordt nu tussen 8.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds, gedurende zes dagen. Hij kan dan langer op zijn werk verblijven.

Justitie had zich daartegen verzet. "Het is vrijwilligerswerk. Waarom zou je daar zes dagen voor vrijmaken?" Justitie wilde hem juist terug de cel in. "We hebben de verklaring van de nieuwe getuige en die van Rutger de Jager erbij gekregen. Er is nu dus meer bewijs."

Van M. reageerde boos."Ik ben echt goed bezig. Ik heb werk, een huis, spic en span in orde. Dat wil justitie nu weer afbreken." De rechter besloot hem op vrije voeten te houden.

Bedreigde getuige

De nieuwe getuige heeft de status gekregen van 'anonieme, bedreigde getuige.' Dat houdt in dat zijn of haar identiteit geheim wordt gehouden. Advocaat Pieter Hoogendam: "Ik mocht alleen schriftelijke vragen stellen en deels is dat niet eens beantwoord. Ik wilde bijvoorbeeld weten of de getuige een strafblad heeft. Dat is afgewezen, omdat het mogelijk iets over de identiteit zou zeggen."

Rechter Asscheman had daar wel enigszins begrip voor. "Stel dat wordt gezegd dat er geen strafblad is. Dat komt in de omgeving van meneer Van M. misschien wat minder voor..."

Hoogendam was sowieso niet te spreken over het verhoor van de anonieme getuige bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter). "Ik mocht er niet bij zitten, maar er was wel een officier van justitie aanwezig. Dat is niet eerlijk. Beneden alle peil."

In totaal zijn er nu vier getuigen die belastend verklaren over Leon van M. Justitie deed een opvallende oproep. "Er zit pers in de zaal. Er zijn nog meer mensen die iets weten, die met Leon van M. hebben gepraat. Laten zij zich a.u.b. melden. Dat kunnen we goed gebruiken."

De rechtszaak over de Oostvoornse kofferbakmoord gaat op 13 september verder in Rotterdam. Het is de bedoeling dat de zaak dan inhoudelijk wordt behandeld.