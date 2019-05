Droom en Daad trekt gift van tientallen miljoenen voor verbouwing Boijmans in

De stichting Droom en Daad wil niet langer meebetalen aan de verbouwing van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam bevestigd aan RTV Rijnmond.

Boijmans gaat eind deze maand zeven jaar dicht voor een grote verbouwing en renovatie. De gemeente Rotterdam trekt 168,9 miljoen euro uit om het museum op te knappen.

Er is nog 55 miljoen extra begroot om er een grote publiekstrekker van te maken. Met een aantrekkelijker entree en meer ruimte voor exposities. Dat geld zou van externe fondsen moeten komen.

Droom en Daad heeft volgens De Volkskrant in juli 2018 aangeboden om vijftig miljoen euro te betalen. De BankGiro Loterij zou met de overige vijf miljoen over de brug komen. Maar tot ergernis van directeur Pijbes van Droom en Daad hebben gesprekken hierover niets opgeleverd.

De stichting van de miljardairsfamilie Van der Vorm zou drie voorwaarden hebben gesteld voor de gift: inzage in de begroting, inzage in de plannen en meepraten over de bouw. Droom en Daad mocht echter niet meepraten. De stichting heeft nu het financieringsaanbod ingetrokken.

Het AD meldt dat de gemeente Rotterdam inmiddels met het Rijk gesproken heeft over subsidie voor de verbouwing van het museum.

Moeizame gesprekken

Droom en Daad laat deze week ook op andere fronten van zich horen. Dinsdag roffelde de stichting op de trom over het park bij de Euromast in Rotterdam.

Droom en Daad heeft vijf miljoen euro aangeboden om de openbare tuin te renoveren. Maar ook hierover verlopen de gesprekken moeizaam. Wethouder Wijbenga kreeg namens tientallen organisaties een "intentieverklaring" aangeboden, waarin de gemeente tot actie wordt gemaand.

Directeur Pijbes van Droom en Daad steekt zijn mening over het gebruik van Het Park intussen niet onder stoelen of banken. Zo vindt hij dat grote evenementen als het Bevrijdingsfestival er niet thuishoren, omdat daarmee te veel schade aan het groen wordt aangericht.

Wethouder Wijbenga lijkt daar niets voor te voelen. Wel wil hij kijken of het aantal evenementen in het park kan worden verminderd.