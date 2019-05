Opnieuw werkstraf geëist tegen huisbaas na dood huurster

Een Rotterdamse huisbaas heeft in hoger beroep een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Ook eist justitie een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. In maart 2015 overleed een van zijn huursters door koolmonoxidevergiftiging.

De geiser in de woning aan de Tapuitstraat in Rotterdam-Charlois was niet goed onderhouden. De koolmonoxidewaarde was achttien keer hoger dan de waarde waarbij de brandweer nog in een ruimte mag werken.



De man wordt verweten dat de 34-jarige huurster om het leven is gekomen door de slecht werkende geiser. De verhuurder stelt dat hij niet wist dat de geiser niet goed werkte, maar volgens de reparateur had hij de verdachte nog geattendeerd op de slechte geiser.

In eerste instantie had de man een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur opgelegd gekregen. Daarop ging hij in hoger beroep.