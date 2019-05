Ook streekvervoer staakt op 28 mei

Werknemers in het streekvervoer doen mee aan de staking voor een beter pensioen op dinsdag 28 mei. Dat betekent dat er in heel Nederland, op de provincies Utrecht en Gelderland na, bijna geen bus of trein meer rijdt op die dag.

Vorige week werd al bekend dat werknemers van de NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het werk neerleggen.

De bonden zeggen dat nieuwe actie nodig is omdat er nog geen zicht is op een pensioenakkoord. Eind vorig jaar mislukte het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen. "We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen", aldus Brigitta Paas, bestuurder bij FNV Streekvervoer. "Voor een goed pensioen voor iedereen. Het is tijd dat het kabinet over de brug komt."

De bonden willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Mensen met zwaar werk moeten eerder met werken kunnen stoppen.

De vakbonden roepen alle werkenden in andere sectoren op om het werk neer te leggen op woensdag 29 mei. Dan is een zogeheten pensioenactiedag.