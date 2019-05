Rijnmond in 5 minuten: woensdag 15 mei

Presentatrice Laurence van Ham ging voor Kijk op Rijnmond naar Hellevoetsluis, waar de inwoners trots zijn op 'hun' Duncan Laurence. Hij doet namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in het Israëlische Tel Aviv. Van Ham spreekt met een vriendin van Duncan en een bedrijfsleider van een kroeg.

Daarnaast zie je een reportage over de opening van een windmolenpark op Goeree-Overflakkee door Koning Willem-Alexander. Maar niet iedereen is blij met dit park. Ook bezocht Kijk op Rijnmond in Papendrecht het egeltje Five, dat een aantal weken geleden nog maar vijf stekeltjes had. Verder staan we stil bij het Euromastpark in Rotterdam, waar stichting Droom en Daad minder grote festivals wil hebben.