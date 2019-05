Van kerk tot skatepark: zonnepanelen veroveren Rotterdam-Zuid

Foto: de oude Bethelkerk in Rotterdam-Zuid

Steeds meer daken in Rotterdam-Zuid glinsteren in de zon. Eigenaren van kerkgebouwen tot skateparken leggen panelen op hun daken.

In de meeste gevallen gaat het om ideële overwegingen. Maar ook de portemonnee is een reden. "Het is een goede investering. Geld op de bank levert het toch niets meer op", zegt ondernemer Chris Heezen.

Ook op het dak van de voormalige Bethelkerk in Oud-Charlois liggen zonnepanelen. Maar liefst 128 stuks. "Hergebruik van energie die van de hemel komt. Wat willen we nog meer in dit kerkgebouw?!", vertelt predikant Bert Davelaar.

De zonnepanelen functioneren goed. Inmiddels wekken ze vaak meer stroom op dan er wordt verbruikt.



Subsidie

Eigenaren van zonnepanelen kunnen tot 2023 de stroom die ze opwekken belastingvrij aftrekken van hun eigen energieverbruik. Ze hoeven over dat deel dan geen energiebelasting te betalen. De investering kan dan, volgens de regering, in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend.