Deniz mag uniform aantrekken voor doodzieke vader

Zijn vader is namelijk ongeneeslijk ziek en ligt in het ziekenhuis, schrijft de politie Rotterdam op Facebook. Om zijn vader toch te laten zien hoe Deniz eruit zou zien in zo'n uniform, trok de 17-jarige de stoute schoenen aan en ging hij met zijn moeder naar het politiebureau in Berkel en Rodenrijs. "Zou ik heel even een uniform mogen aantrekken om mijn vader een blik in mijn toekomst te gunnen?", vroeg de jongen aan de aanwezige agenten.

Daar hoefden ze niet lang over na te denken. De volgende dag werd Deniz al gebeld met de vraag wat zijn kledingmaat was en diezelfde middag kon hij langs bij zijn vader in het ziekenhuis.