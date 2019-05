Shiloh 't Zand gaat contract voor drie jaar tekenen bij Feyenoord

't Zand begon zijn loopbaan bij amateurvereniging Maasstad Tediro, waarna hij in 2010 de overstap maakte naar Feyenoord. In Rotterdam doorliep hij verschillende jeugdelftallen.

Onlangs had 't Zand nog een grote rol in de kampioenswedstrijd van Feyenoord Onder 16. Hij scoorde twee keer in het met 5-2 gewonnen duel. De aanvaller speelde dit seizoen ook al veel wedstrijden in Feyenoord Onder 17.