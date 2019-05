Voortvluchtige Taghi schrijft Peter R. de Vries: ik heb geen reden om jou te liquideren

"Met schrik en verbazing las ik het nieuws dat ik volgens politie en justitie opdracht heb gegeven om jou te laten liquideren. Daar is niets van waar. Dat is een regelrecht verzinsel!!", zou Taghi aan De Vries hebben geschreven. "Ik heb geen enkele reden om jou iets aan te doen. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist", zou hij daaraan hebben toegevoegd.

De Vries noemt de boodschap "heel opmerkelijk". "Ik keek er heel erg van op", zei hij woensdag tijdens een uitzending van RTL Boulevard.

De Vries wil niet zeggen hoe het bericht van Taghi tot hem kwam, maar zegt wel zeker te weten dat deze van de gezochte crimineel afkomstig is. Taghi is al jaren spoorloos en staat op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie (OM) looft 100.000 euro uit voor de gouden tip. De crimineel zou aan het hoofd staan van de zogenoemde Mocromaffia en wordt in verband gebracht met een reeks liquidaties. Hij wordt bijgestaan door de Rotterdamse advocaat Inez Weski.

Leugens

De vermeende brievenschrijver Taghi laat verder weten het onverklaarbaar te vinden dat politie en justitie hebben gezegd dat hij De Vries iets wil aandoen. "Ik daag hen uit om met informatie te komen. Dat kunnen ze niet, want die is er ook niet: het zijn allemaal leugens. Ik denk dat het hun opzet is om mij met dit soort berichtgeving te framen, mij in de beeldvorming als volksvijand neer te zetten."

De Vries kreeg vijf weken geleden summiere informatie van de politie dat er een moordaanslag op hem zou worden voorbereid en dat Taghi de opdrachtgever was. "In die vijf weken die volgden, kwamen er geen details bij", zei de journalist tijdens de uitzending. Uiteindelijk besloot De Vries het zelf naar buiten te brengen in de hoop dat de kans van een echte aanslag dan kleiner zou worden.

Of Taghi de waarheid spreekt, daarover zegt De Vries "niet naïef te zijn". Tegelijk hecht hij er toch waarde aan, omdat het zo'n persoonlijke boodschap is. "Als ik de gedetailleerde ontkenning tegenover de boodschap van de politie leg, ben ik geneigd om dat te geloven. Als het allemaal niet waar is, waarom zou hij dan die moeite doen. Kennelijk heeft hij het gevoel dit te moeten weerspreken, dat maakt het voor mij waardevol."

Justitie wil niet op de kwestie reageren.