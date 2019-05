Feyenoord wint laatste wedstrijd van het seizoen ruim in Sittard

In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord met 4-1 van Fortuna Sittard gewonnen. De Rotterdammers hadden het een periode lastig in Limburg, maar na een rode kaart voor de thuisploeg voetbalde Feyenoord zich in de laatste wedstrijd onder trainer Giovanni van Bronckhorst alsnog naar een ruime zege.

Feyenoord begon goed in Sittard. Orkun Kökcü, die in de basis mocht beginnen, schoot de bal na zes minuten binnen in de korte hoek. Desondanks verloren de Rotterdammers langzamerhand de grip op de wedstrijd. Via een prachtige goal van Jorrit Smeets kwam Fortuna op slag van rust dan ook op gelijke hoogte.

Ook aan het begin van de tweede helft had Feyenoord het lastig. De wedstrijd draaide echter compleet om, toen Fortuna-verdediger Kai Heerings er ruim twintig minuten voor tijd met rood vanaf moest. Feyenoord kreeg bovendien een penalty na ingrijpen van de VAR, maar die werd verprutst door Steven Berghuis.

Een halve minuut later was het alsnog raak. Nicolai Jørgensen zorgde voor 1-2, en besliste een kleine tien minuten later de wedstrijd met een rake kopbal uit een goede voorzet van Berghuis. Diezelfde Berghuis poetste zijn gemiste penalty in de laatste minuut helemaal weg met een uitstekende goal: 1-4.

"Het was zo'n moment dat het hele stadion achter de keeper ging staan", vertelt Berghuis over zijn gemiste strafschop. "Daardoor is een doelman vaak gretig om naar een hoek te gaan, waardoor ik besloot een 'Panenka' te doen", vertelt de buitenspeler, die alvast vooruit kijkt. "Dit seizoen geeft reden tot nadenken, we willen meedoen met het kampioenschap en betere wedstrijden afleveren met Feyenoord."

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Sinclair Bischop met Steven Berghuis en Wouter Burger.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Nieuwkoop (85' Geertruida), Van Beek, Botteghin, Malacia; Toornstra, Clasie (46' Vilhena), Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Vente (80' Burger).

Scoreverloop:

6' Orkun Kökcü 0-1

45' Jorrit Smeets 1-1

70' Nicolai Jørgensen 1-2

79' Nicolai Jørgensen 1-3

90' Steven Berghuis 1-4