Kranige vrouw (97) blijkt toch beroofd

De oudere vrouw (97) uit Rotterdam-IJsselmonde, die woensdagmiddag drie overvallers wegjoeg, blijkt toch te zijn beroofd. Zij ontdekte later op de dag dat er sieraden uit de slaapkamer zijn gestolen. De vrouw is hevig ontdaan.

Eerder op de dag leek het er op dat de vrouw, wonend in de flat Zomerland II aan de Cornelis Heinricksestraat, het trio kon afschrikken door te gillen. Naar nu blijkt zijn twee van de drie mannen er toch in geslaagd de slaapkamer binnen te glippen en de sieraden mee te nemen.

Ook lijkt het erop dat de mannen de overval hebben beraamd. 's Ochtends zou een van de drie al een 'voorbezoek' aan de woning hebben gebracht.

De flat Zomerland II heeft last van lekkage. De man zou zich hebben voorgedaan als verwarmingsmonteur en de centrale verwarming in de woning van de 97-jarige vrouw hebben geïnspecteerd.

Om 13:00 uur keerde hij terug met twee maten. Het blijft een raadsel hoe de mannen de afgesloten portiekflat binnen zijn gekomen.

Kelderboxen

Het is overigens niet voor het eerst dat er criminelen onverwacht in de flat worden gesignaleerd. Recent doken er twee mannen 's avonds laat bij de kelderboxen op. Ook die ruimte is alleen toegankelijk met een speciaal apparaatje.