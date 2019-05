Excelsior tankt vertrouwen tegen AZ en treft RKC Waalwijk in play-offs

Thuis tegen nummer vier AZ kwam Excelsior goed voor de dag. De Kralingers kwamen na ruim twintig minuten spelen op voorsprong, via een frommelgoal van Jeffry Fortes. AZ-doelman Bizot wist in eerste instantie nog twee keer de bal uit het doel te houden, maar moest uiteindelijk toch een Rotterdamse goal toestaan.

Kort daarna stond de gelijkmaker alweer op het bord. Teun Koopmeiners schoot via de binnenkant van de paal knap de 1-1 binnen. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft liep Excelsior razendsnel uit naar een comfortabele voorsprong. AZ-invaller Ricardo van Rhijn bracht de Kralingers vlak na rust met een ongelukkig eigen doelpunt op voorsprong. Die marge werd een kleine tien minuten later meteen uitgebreid dankzij een benutte strafschop van aanvoerder Luigi Bruins.

Elias Omarsson kopte ook nog de vierde treffer van Excelsior binnen, en werkte zo aan zijn moraal richting de play-offs. Bjorn Johnsen bepaalde eindstand uiteindelijk op 4-2. Excelsior mag zich op gaan maken voor een dubbele confrontatie met RKC Waalwijk in de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie.

"Je zag dat de wedstrijd tegen Heracles al vertrouwen gaf en vandaag hebben we het ook netjes gedaan", vertelt Luigi Bruins. "Het vertoonde veldspel en het werken voor elkaar was goed. We zitten in een goede flow en het vertrouwen is redelijk terug. Het belangrijkste is dat we volgend jaar Eredivisie spelen, hoe we dat doen maakt niet uit."

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Dennis Kranenburg met Luigi Bruins en oud-Feyenoorder Ron Vlaar.

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Matthys, Mattheij, Oude Kotte, Fortes; Schouten (65' Edwards), Haspolat; Messaoud (56' Eckert), Omarsson (83' Van der Meer), Bruins.

Scoreverloop:

22' Jeffry Fortes 1-0

30' Teun Koopmeiners 1-1

51' Ricardo van Rhijn (e.d.) 2-1

60' Luigi Bruins (strafschop) 3-1

66' Elias Omarsson 4-1

70' Bjorn Johnsen 4-2