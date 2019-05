Sjaak Roggeveen verkozen tot beste Excelsior-speler ooit

De inmiddels 76-jarige Roggeveen werd kampioen met Excelsior in de eerste divisie en speelde drie interlands voor het Nederlands elftal. De andere kandidaten waren Luigi Bruins, Thomas Buffel, David Connolly, Ryan Koolwijk, Heimen Lagerwaard, Aad Leenheer, Ton Pattinama, Graeme Rutjes en Frans Struis.

"Het is vandaag bijna 45 jaar geleden dat ik hier stopte, dan heb je niet het idee dat je nu nog in aanmerking komt voor een prijs", vertelt Roggeveen voor de camera van RTV Rijnmond. "Ik ben verschrikkelijk blij dat ik hier heb mogen spelen, in een team dat ook echt een team was."



Jerdy Schouten werd gekozen tot de beste speler van het huidige seizoen gevolgd door Alessandro Damen en Luigi Bruins. Schouten was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen AZ (4-2) vooral gefocust op de aankomende nacompetitie. "We weten dat er nog vier wedstrijden te gaan zijn. De laatste twee wedstrijden hebben ons goed gedaan, dit moeten we op de mat leggen om te winnen in de play-offs", vertelt de middenvelder.

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Frank Stout met Sjaak Roggeveen en Jerdy Schouten.