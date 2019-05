Van Bronckhorst na laatste duel: 'Niet blij dat het erop zit'

Giovanni van Bronckhorst is definitief geen trainer van Feyenoord meer. Met de uitzege tegen Fortuna Sittard komt er een einde aan een periode van vier seizoenen waarin hij eindverantwoordelijk was voor de sportieve prestaties van de Rotterdammers.

"Ik ben niet blij dat het erop zit", vertelt Van Bronckhorst over het einde van zijn periode als trainer bij Feyenoord. "Het is klaar. Het vooruit werken naar het volgende seizoen hoeft niet meer. Het is echt vakantie."

Na het laatste fluitsignaal ging Van Bronckhorst snel naar de kleedkamers toe terwijl de supporters van Feyenoord hem toezongen. In een interview met verslaggever Sinclair Bischop legt de oefenmeester hierboven uit waarom hij dat deed en ging hij onder andere in op de gemiste strafschop van Steven Berghuis.