Ricardo Moniz: 'RKC is een goede ploeg'

Ricardo Moniz blikt vooruit op play-offs: 'RKC is een goede ploeg'

Ricardo Moniz gaat met veel vertrouwen de nacompetitie in met Excelsior, maar is op zijn hoede voor tegenstander RKC Waalwijk. "RKC is een goede ploeg, maar zij zijn de underdog en wij de favoriet. Daar moeten wij mee om kunnen gaan", aldus de trainer van de Rotterdammers.