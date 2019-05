Voetbalcommentator René van der Gijp ziet het somber in voor Feyenoord. Ajax is kampioen en de Rotterdammers volgen met grote afstand op de derde plek. "Veel meer zat er niet in", zegt een nuchtere Van der Gijp. Hij tempert ook de verwachtingen voor het komende seizoen. "Die titel volgend jaar gaat echt niet gebeuren."

Van der Gijp heeft de laatste ronde van de eredivisie aan zich voorbij laten gaan. In Zwijndrecht heeft hij het startschot gegeven aan een goede-doelen-loop voor Support Casper. De clubarts van Feyenoord strijdt voor een betere behandeling van alvleesklierkanker. "Casper belde mij op en vroeg mij om het startschot te geven want hij moest naar Sittard voor de laatste wedstrijd. Ik woon vlakbij en ik zei geen probleem."

De voetbalanalist treurt er niet om dat hij de laatste ronde mist. "Ik heb het hele jaar heel goed en scherp gekeken maar de laatste competitieronde kan me echt wel gestolen worden."

Van der Gijp adviseert Feyenoord vaart te maken met de lancering van een nieuwe technisch directeur. "Neem een leuke en goede technisch directeur. Die is best wel te vinden. Maar geen Dirk Kuijt of Robin van Persie."

Onder Jaap Stam en de 'leuke' nieuwe technisch directeur zal het nog knap lastig worden voor de Rotterdammers. "Feyenoord moet al blij zijn dat AZ ze niet voorbij streeft want die hebben ook een leuk elftal. Ik zie het een beetje somber in maar het is het einde van de wereld niet."

De deelnemers aan de Verkerkloop in Zwijndrecht hebben 16.400 euro bij elkaar gelopen voor Support Casper. De oud-voetballer heeft heel sportief de cheque in ontvangst genomen maar komt zelf niet meer zo graag in actie. "Ik pak een saunaatje en dan vind ik dat ik heel erg in de weer ben geweest. Nee ik doe niet veel meer."