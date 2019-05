Nachtvoetballen tijdens de ramadan helpt tegen overlast van jongeren

Ricardo Danning over zijn ramadan-voertbalproject

De Rotterdamse jongerenwerker Ricardo Danning van JOZ wil overlast van jongeren tijdens de ramadan tegengaan. Hij bedacht een plan: voetballen in de nachtelijke uurtjes. Het project in Rotterdam-Noord is zo succesvol dat het is uitgebreid naar Crooswijk.

Het is een bekend patroon. Na zonsondergang en de iftar gaan veel moslimjongeren naar buiten. Daar zorgen ze vaak voor geluidsoverlast. Een groepje van twintig, dertig jongeren dat tot diep in de nacht op straat hangt is geen pretje voor omwonenden die de volgende dag weer vroeg naar hun werk moeten.

Wegsturen heeft geen zin, weet Ricardo Danning. Daarmee wordt het probleem alleen verplaatst. Maar wat werkt dan wel? Het antwoord blijkt: sporten.

Danning benaderde een sporthalbeheerder in Rotterdam-Noord met de vraag of er op zaterdag tussen 23:30 en 01:30 in de zaal gevoetbald kon worden.

De beheerder stond aanvankelijk niet te trappelen om de zaal op dat ongebruikelijke tijdstip open te gooien. Maar een medewerker was toch bereid om de stap te zetten. "Hij zag ook in: dat kan wat moois worden", vertelt Danning op Radio Rijnmond.

Wat vier jaar geleden begon met een clubje van twintig voetballende jongeren is inmiddels uitgegroeid tot een project waaraan afgelopen zaterdag wel tachtig sporters deelnamen. Hoewel.... voetballen doen ze niet allemaal. "Sommigen staan ook gewoon te chillen", zegt Danning. "Maar dat is ook prima. Beter binnen in de sporthal dan rondhangen op straat."

De jongeren zijn enthousiast, legt de oud-speler van onder meer Feyenoord en XerxesDZB uit. "Maanden voordat de ramadan begint, komen ze al naar me toe met de vraag: gaat het weer door?"