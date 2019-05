Met sluiting bedreigd politiemuseum in Rotterdam, Dordt massaal aan de vintage

Presentatoren Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je op TV Rijnmond iedere week uitgaanstips voor het weekend en de dagen erna in de regio Rijnmond. Voor iedere aflevering duiken ze alvast de stad en de regio in om te laten zien wat er allemaal te doen valt.

Dit keer brengen ze een bezoek aan een bijzonder, piepklein museum achter een Rotterdams politiebureau. In dit museum staat de historische collectie van de Eenheid Rotterdam: een bonte verzameling wagens, motoren, uniformen en nog veel meer.

Dit museum draait op vrijwilligers is alleen op dinsdagmiddag geopend. Helaas dreigt sluiting , per einde van het jaar, vanwege de herinrichting van het politiekorps: In To Do wordt de kijker aangeraden het museum te bezoeken voor het te laat is.

Ook duikt To Do de historische binnenstad van Dordrecht in, waar een primeur te beleven valt komend weekend: de eerste editie van de Rommelroute, waarbij bewoners van de binnenstad voor hun deur tweedehands spullen mogen gaan verkopen. Deze formule is in Zeeland al tijden een grote hit. Nu gaat ook Dordt aan de vintage.

Dat en nog veel meer valt er te doen de komende dagen in onze regio. Het wekelijkse uitgaansprogramma To Do blikt vooruit op deze en andere smakelijke hoogtepunten op de agenda.

