Bewoners Hindoestaanse ouderenflat boos om afgesloten recreatieruimte

De bewoners van de Hindoestaanse 55+-flat in Rotterdam-West zijn boos omdat zij geen gebruik meer kunnen maken van hun recreatieruimte beneden. Zonder hun medeweten is het slot veranderd. Nu kunnen ze er al 2,5 jaar niet meer in, terwijl de ruimte voor een groot deel van de tijd leegstaat.

"Voor de oudere bewoners moet het een verlengstuk zijn van hun woonkamer", zegt een van de bewoners. Ze dronken er samen koffie en aten er met elkaar. Nu verhuurt WoonCompas de ruimte aan een stichting buiten de flat, onder meer voor feestjes voor een jongere doelgroep. Dat zorgt er soms voor dat de oudere bewoners daar 's avonds last van hebben.

Als het om geld gaat, valt daar volgens de bewoners over te praten: "Natuurlijk willen we er wat voor betalen, het gaat erom dat het op een redelijke manier gebeurt en we niet buiten de deur worden gehouden."

"Elke morgen zitten de ouderen in het halletje want ze kunnen niet naar binnen. Ik zou daar heel graag verandering in willen hebben", vertelt de 73-jarige voorzitster van de bewonersvereniging.

Narsingh Balwantsingh, raadslid van de PvdA in Rotterdam, gaat de situatie op de politieke agenda zetten bij CDA-wethouder De Langen. "Ik kijk nu letterlijk naar een lege ruimte waar niemand gebruik van maakt, terwijl hier mensen op de gang staan. Dat levert alleen maar verliezers op."