Partij voor de Dieren: ingetrokken gift verbouwing Boijmans was geen filantropie

De Partij voor de Dieren in Rotterdam is er niet rouwig om dat de steun van 50 miljoen euro van stichting Droom en Daad voor de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen niet doorgaat. Volgens raadslid Van der Velden was er geen sprake van een echte gift, terwijl het wel gebracht werd als filantropie.