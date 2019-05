Dag van de waarheid voor Duncan Laurence

Duncan Laurence komt donderdagavond in actie op het Eurovisie Songfestival. Dan staat de tweede halve finale op het programma. Duncan is al maanden de grote favoriet volgens de bookmakers.

Van de vijftien deelnemers vanavond, gaan er tien door naar de finale. Die is komende zaterdag.

Woensdagavond was al de juryshow, die bepaalt voor vijftig procent de uitkomst. Eerder waren er nog wat technische problemen met een grote lamp die in de lucht moet verdwijnen en met camerashots waarbij Duncan niet goed in beeld kwam. Bij de juryshow ging dat allemaal goed, vertelt verslaggever Dennis van Eersel vanuit Tel Aviv.

"Het is één van de beste dingen die er dit jaar bij zit. Kwalificatie zal vanavond geen enkel probleem zijn", zegt hij. Volgens hem is het traditioneel ook een voordeel later in de show aan de beurt te zijn.

Het merendeel van de favoriete deelnemers, waaronder Rusland en Zweden, zit in dezelfde tweede halve finale.