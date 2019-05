Bureau Rijnmond: Schietpartij op klaarlichte dag

Bureau Rijnmond is elke donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt elk uur herhaald.

Op klaarlichte dag hebben twee jongemannen op een scooter een voetganger neergeschoten op de Essenburgsingel in Rotterdam. Het slachtoffer wordt in zijn been geraakt en de daders gaan ervandoor. In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en RTV Rijnmond, is donderdag aandacht voor deze zaak.

Omstanders hebben zich na de schietpartij over het slachtoffer ontfermd en belden 112. De daders hingen voorafgaand rond in de omgeving van de Mevlana Moskee en staan op beeld. In Bureau Rijnmond zijn beelden van hen te zien.

Verder is er nog in deze uitzending:

- inbrekers in Krimpen aan den IJssel en Rotterdam

- een aanrijding tussen twee fietsers, waarbij er een gewond achterblijft

- een overvalpoging op een filiaal van Kruidvat

