Verdachten liquidatie Chinese Rotterdammer ontkennen betrokkenheid

Drie Rotterdammers ontkennen betrokken te zijn bij de liquidatie van de 64-jarige Moon Tong Choi. Het slachtoffer van Chinese afkomst werd 17 oktober vorig jaar beschoten op de Willem Ruyslaan in Rotterdam.

Hij overleed een week later. Justitie spreekt van een afrekening. Choi zou actief zijn geweest in de drugshandel.

Scooter

De Rotterdammer werd in zijn auto beschoten vanaf een scooter. De bestuurder botste daarna op een auto, maar wist te ontkomen. Hij is later aangehouden omdat zijn DNA op de scooter zat, maar hij zegt alleen op een ander moment op het rijwiel te hebben gezeten.

Justitie wijst erop dat deze verdachte verwondingen had “die passen bij een ongeluk met een scooter.” Verder zou hij de dagen na de liquidatie “hebben gesmeten met geld.” Hij zou 30 duizend euro hebben gekregen voor de moord.

Betrokken

De 29-jarige Rotterdammer Sun L. zou de schutter hebben geïnstrueerd. Het slachtoffer was zijn oom. Volgens zijn advocaat, Guy Weski, was zijn cliënt een loopjongen van Moon Tong Choi. “Waarom zou hij dan ineens volkomen de andere kant opgaan? Hij heeft geen motief.”

Justitie ziet wel een motief. Sun L. had een groot geldbedrag weggebracht naar Hong Kong voor zijn oom, maar had een deel vergokt. Dat was vlak voor de moord. L. zou een gokverslaving hebben.

Ook een 31-jarige Rotterdammer zou informatie hebben gegeven aan de schutter over het slachtoffer. Op een telefoon stond het adres en de auto vermeld van Choi. Die telefoon is op de Willem Ruyslaan gevonden.

Kogels

Bij de liquidatie vlogen de kogels in het rond. Daarbij is ook een bestelbusje geraakt dat achter de auto van het slachtoffer bij een stoplicht stond.

Volgens justitie is op camerabeelden onder meer te zien dat er vooraf verkenningen zijn gedaan bij de Willem Ruyslaan.

Vrijlating

De verdachten vroegen de rechter donderdag om hun vrijlating. Maar volgens de rechter is er op dit moment voldoende bewijs en zij blijven dus vastzitten. De zaak gaat op 24 juli verder. Voor die tijd worden nog getuigen gehoord en de vele camerabeelden bekeken.