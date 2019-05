Agenten niet vervolgd voor beschieten van Schiedammer die met bijl stond te zwaaien

Het OM komt tot de conclusie na een onderzoek door de rijksrecherche. Het is gebruikelijk om zo'n onderzoek uit te voeren als er een dienstwapen is gebruikt.

De politie kreeg op 30 mei de melding dat er op het balkon van een flat aan de Van den Tempelstraat in Schiedam een man met een mes of hakbijl stond te zwaaien. Hij zou "Allahu Akbar" (""God is groot") hebben geroepen. De Syriër Yazan A. wekte op de politieagenten de indruk dat hij zichzelf iets aan wilde doen. en was niet aanspreekbaar.

De inzet van een politiehond - de man heeft ook nog met een mes op deze hond ingestoken - en een taser bleek niet voldoende. Drie leden van de aanhoudingseenheid hebben daarna op A. geschoten. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook politiehond Robbie overleefde het drama niet.

De vader van de beschoten man had op 30 mei aangeboden om met zijn zoon te gaan praten. Hij wilde niet dat de politie het appartement binnenviel en bood een sleutel aan. Van dat aanbod werd geen gebruik gemaakt. Volgens de vader is de situatie daardoor onnodig geëscaleerd.

Yazan A. was sinds 2017 in Nederland. Wegens psychische problemen was de man bekend bij hulpinstanties.