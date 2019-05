Politie schoot terecht op met hakbijl zwaaiende Schiedammer

Dat concludeert het OM na een onderzoek door de rijksrecherche. Het is gebruikelijk om een onderzoek te doen als een dienstwapen is gebruikt.

De politie kreeg die 30 mei een melding binnen dat er op het balkon van een flat aan de Van den Tempelstraat in Schiedam een man met een mes of hakbijl stond te zwaaien. De man wekte op de politieagenten de indruk dat hij zichzelf iets aan wilde doen. De man was niet aanspreekbaar.

Inzet van een politiehond - de man heeft ook nog met een mes op deze hond ingestoken - en een taser bleek niet voldoende: drie leden van de aanhoudingseenheid hebben daarna op de man geschoten. Hij is hierbij gewond geraakt en later aan zijn verwondingen overleden.

Het OM oordeelt dat er sprake was van noodweer: de man moest onder controle worden gebracht. Daarbij is het niet de eerste maatregel geweest, er is eerst geprobeerd de man aan te spreken, daarna is de diensthond ingezet en nadat ook een taser geen effect had, is er geschoten.