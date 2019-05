Rotterdamse raad herdenkt kleurrijke Fatima Talbi ‘met groot hart’

De burgemeester zei een warm contact te hebben gehad met Talbi. “We waren 'well connected'. Ze stuurde veel appjes over dingen die speelden in de stad. Soms wel zes appjes per dag. In maart van dit jaar hielden die appjes op. Het werd stil”, sprak Aboutaleb, die haar warmte en betrokkenheid bij de stad roemde.

Bij haar afscheid van de gemeenteraad kreeg Talbi de Wolfert van Borselenpenning voor haar verdiensten voor de stad. “Met de inscriptie: Harmonie en liefde in alles wat je doet. En die twee woorden tekenen Fatima”, zei Aboutaleb. “We verliezen een kleurrijke vrouw met groot hart voor de stad en mensen die het moeilijk hebben.”

Ook PvdA-fractievoorzitter Co Engberts stond stil bij haar warmte en gedrevenheid. “Ze was nog niet klaar. Onrechtvaardigheid kon ze niet zien zonder in actie te komen. Fatima was niet van kletsverhalen, er moest iets gedaan worden: geen gebabbel, handen uit de mouwen”, zei Engberts die jarenlang naast Talbi in de gemeenteraad zat. “We hebben samen niet alleen gestreden, ook gelachen en gehuild.”