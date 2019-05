Heenvliet en Geervliet zonder gas na lek

Bij Heenvliet op Voorne-Putten is donderdagmiddag de omgeving van de Drieëndijk afgezet na een gaslek. Het lek is ontstaan bij graafwerkzaamheden. Om het gat te kunnen dichten zijn een aantal leidingen afgesloten, daarom zitten zowel Heenvliet als Geervliet zonder gas. Het gaat om 1700 aansluitingen.

Volgens de brandweer zitten op die locatie veel leidingen en is het niet duidelijk wat het afsluiten van de leidingen voor gevolgen heeft. Mogelijk gaat het om een hoofdleiding die geraakt is. De brandweer brengt met Stedin de gevolgen van de lekkage voor de omgeving in kaart.