RKC-spits Mario Bilate: 'Appeltje te schillen met vriend Jeffry Fortes'

Excelsior speelt aanstaande zondag tegen RKC Waalwijk de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs. De Rotterdammers proberen in de nacompetitie het eredivisieschap veilig te stellen. Het treffen met de Brabanders is ook een weerzien met oude regionale bekenden, waaronder oud-Spartaan Mario Bilate.

Bilate is bezig aan zijn eerste seizoen in Waalwijk en speelt in de halve finales tegen zijn goede vriend Jeffry Fortes van Excelsior: "Daar heb ik nog een appeltje mee te schillen", vertelt Bilate lachend op Radio Rijnmond. "We hebben een aantal jaar samengewoond en in 2014 is hij ten koste van mij en Sparta gepromoveerd met FC Dordrecht."

In het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie was Bilate goed voor zeven doelpunten voor RKC. Ook in de eerste ronde van de nacompetitie wist de in Moskou geboren aanvaller het net te vinden. Na de 2-0 nederlaag bij NEC in Nijmegen, wist RKC het in eigen huis om te draaien. In Waalwijk werd het 3-0 en Bilate scoorde de derde en bevrijdende treffer.

"Ik denk dat we ontzettend veel vertrouwen hebben geput uit deze wedstrijd, maar ook uit de uitwedstrijd. Daarin creëerden we veel kansen. Daarnaast is de sfeer goed binnen de ploeg en hebben we vertrouwen in onze kwaliteiten", zegt Bilate.

Ondanks het teleurstellend verlopen seizoen van Excelsior, werd er in de afgelopen twee duels het nodige vertrouwen opgedaan. Zondag werd Heracles Almelo in een spectaculair duel met 4-5 verslagen en woensdagavond werd AZ met 4-2 aan de kant gezet. Bilate: "Dat belooft wat. Het wordt een mooie uitdaging voor ons om te promoveren en voor Excelsior om erin te blijven."

