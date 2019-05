Hongerstaker Piet Versteeg moet weg uit De Lange Wei

“Het is gebleken dat wij ondanks al onze professionele inspanningen en uitgebreide ervaring, niet de zorg kunnen bieden die de betrokken cliënt van ons verlangt”, zo verklaart de organisatie.

Piet Versteeg woont een paar jaar in het verpleeghuis. Hij heeft MS, is invalide en incontinent en in het dagelijks leven volledig afhankelijk van anderen. Volgens hem werd er niet met hem overlegd over behandelingen en is er niet naar hem geluisterd. Hij ging daarom in april in hongerstaking. Er zouden daarna nieuwe afspraken zijn gemaakt met het verpleeghuis en de medewerkers.



De organisatie zegt dat de zorgrelatie met Piet de afgelopen tijd ‘zeer moeizaam’ is geworden. Totdat Versteeg een nieuwe plek heeft, blijft De Lange Wei nog wel de zorg aan hem verlenen. Waar Versteeg nu naartoe gaat, is nog niet bekend.