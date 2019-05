Nieuwe halte en nieuw busje voor nul passagiers

Nog niet één passagier heeft sinds 1 januari gebruik gemaakt van een tijdelijk belbusje bij begraafplaats Essenhof in Dordrecht. Toch is vandaag een nieuwe halte en een nieuw, definitief busje in gebruik genomen.

"In de huidige vorm werkt het nog niet, hoewel we vooraf ook wel wisten dat het hier geen storm zou gaan lopen", zegt vervoerswethouder Rik van der Linden. "Nu het vaste busje er is, gaan we er meer bekendheid aan geven."

"Wij zijn er blij mee", zegt Bernadette Striebeck van de Verenigde Seniorenpartij (VSP). "Als niemand weet welk nummer je moet bellen, vraagt er ook niemand naar zo'n busje. Ik denk dat dit even tijd moet krijgen, dan komt het wel goed."

De gemeenteraad zeurde drie jaar lang om een bus en bushalte bij de Essenhof, maar wethouder Van der Linden hield de raad voor dat het omleggen van de route van een stadsbus duur was en Qbuzz dat niet wil, omdat er amper passagiers verwacht werden.

In december besloot de gemeenteraad tot een tussenoplossing; er moest een belbusje komen dat pendelt tussen de Essenhof en de haltes van stadsbussen op de Hugo van Gijnweg. Daarvoor werd 40 duizend euro uitgetrokken.

"Geen weggegooid geld", zegt Van der Linden, "want het bushokje wordt ook gebruikt door mensen die hier opgepikt worden en het busje is op de Essenhof sowieso nodig om mensen die slecht ter been zijn, naar een bepaalde plek te brengen."

De VSP wil nog steeds een stadsbus, zegt Striebeck. "Dat is de beste oplossing. Maar voorlopig moeten we het hier mee doen. Als het telefoonnummer van het belbusje straks bij iedereen bekend is, wordt ook duidelijk hoe groot de behoefte is."