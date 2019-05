Laatste loft Fenixloods Katendrecht nog te koop

Architect Robert Winkel vertelt: “Het zijn 212 betonnen lofts die mensen zelf kunnen afbouwen. Het mooie is dat iedereen z’n eigen draai aan de woning kan geven. Ieder heeft z’n eigen stopcontacten op andere plekken, een eigen keukentje met aansluitingen. Dat is best wel een puzzel geweest.” De verwachting is dat het project het komende half jaar zal worden opgeleverd.

De bouw zelf had ook wel wat voeten in de aarde. De woningen zijn bovenop de oude opslagloodsen van de Holland Amerika Lijn geplaatst. Daarvoor moesten onder meer heipalen van 15 meter lang en 1 meter breed de grond in. Daar stuitten de bouwers ook nog op ingegraven betonnen blokken, waarschijnlijk nog overblijfselen van de contragewichten van de kranen die er voor de oorlog hebben gestaan.

De woningen zijn nu bijna klaar: de bewoners hebben dan uitzicht op de Rijnhaven, Waalhaven en Erasmusbrug. Het pand is ontworpen met hoge ruimtes en een binnengalerij en glazen lift. “Daardoor blijven mensen elkaar zien en blijven ze met elkaar in contact. Zo wordt het niet een standaard-appartementengebouw, maar een grote ontmoetingsplaats.”