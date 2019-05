Politie zoekt schutter die pijl op pauw afvuurde

Wie heeft op de Oostdijkseweg in Goedereede een pauw beschoten? Dat vraagt de politie op Goeree-Overflakkee zich af na de vondst van zo'n vogel met een pijl in zijn dijbeen. De pauw zat op 9 mei vast in de bosjes op de Oostdijkseweg. Hij heeft de beschieting overleefd, zegt de politie.

Dezelfde soort pijlen is aan de Maanezeese Gorsdijk in Melissant tussen de schapen gevonden, meldt de politie op Facebook. De eigenaar van de schapen kan niet nagaan of er op schapen of lammetjes is geschoten.

Vorig jaar werd langs het pad naar de Slikken van Flakkee in Melissant een dode ree aangetroffen. Dit dier had een pijl in de hals.