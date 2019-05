'Spijkenisse Medisch Centrum volwaardig ziekenhuis bij werkzaamheden'

De PVV in de Tweede Kamer wil meer weten over de mogelijkheden om het Spijkenisse Medisch Centrum weer op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis, zeker als over een maand werkzaamheden aan onder meer de Aveling in Hoogvliet starten. De partij heeft daarom vragen gesteld aan de ministers van Gezondheidszorg en van Infrastructuur en Milieu.