Inbrekers in Krimpen en Rotterdam

De inbrekers in Krimpen

Weinig succes voor een groep inbrekers. Hun pogingen om bij twee woningen in Krimpen aan den IJssel en in Rotterdam in te breken, mislukken.

Een woning aan de Jan Steenstraat is op 21 januari het doelwit en twee dagen later proberen de drie het bij een huis aan de Lansing.

Beide malen trachten ze tevergeefs met een breekijzer binnen te komen. Bij de Lansing laten ze twee breekijzers achter.

Bij een woning aan de Francois Nivardstraat in Rotterdam wordt ook geprobeerd in te breken. Dit is op dinsdag 1 januari rond half 4 's nachts

De ene dader is blank en kalend met een randje haar. Hij is tussen de 40 en 50 jaar oud. De ander draagt tijdens zijn activiteiten een hoodie of trui met capuchon.

Heeft u tips? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.