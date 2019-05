Fietser ramt vrouw en laat haar bloedend achter

Binnen een fractie van een seconde ligt de 68-jarige Helma gewond en bewusteloos op de straat. Ze is aangereden door een fietser, maar weet zich van het ongeluk niets meer te herinneren. In Bureau Rijnmond vertelt ze haar verhaal.

Op vrijdagmiddag 19 april koopt het slachtoffer in winkelcentrum Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord een cadeautje voor haar kleinzoon.

Vervolgens gaat ze richting Eliotplaats en kort daarna wordt ze vlakbij het fietstunneltje aan het Eliotpad aangereden door een fietser die met hoge snelheid van links komt.

Een onbekende vrouw ontfermt zich over Helma en belt 112. De fietser stopt even, maar zegt naar zijn twee kinderen te moeten, die thuis zitten. Hij laat het slachtoffer hevig bloedend achter.

Helma is op zoek naar de vrouw die haar heeft geholpen. Ze wil haar bedanken. Bovendien is ze, net als de politie, verontwaardigd over het gedrag van de fietser. Het is een blanke of lichtgetinte man met een fors postuur van ongeveer 40 jaar oud.

Heeft u tips? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.