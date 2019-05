Spanning op oude school Duncan Laurence

"Ik vind het een heel mooi liedje, ik luister het vaak. Ik ben eigenlijk een beetje verliefd op hem." Leerlingen van het PENTA College CSG Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis zijn lyrisch over het nummer Arcade van Songfestival-ganger Duncan Laurence. "Toch bijzonder dat hij hier op school heeft gezeten", zegt een van de leerlingen.

Donderdagavond is het zover. Dan betreedt de Hellevoeter het podium in Tel Aviv, voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Duncan Laurence volgde zes jaar vwo op de middelbare school. Voor lerares Petra van den Berg was toen al duidelijk dat muziek zijn thuis was.

"Ik hoopte dat hij daarin verder kon gaan", legt ze uit. "Dat is wat je voor alle leerlingen wil: dat ze uiteindelijk iets gaan doen waar ze zich het meest in thuis voelen."

Daarin lijkt Duncan Laurence meer dan geslaagd. Bij de bookmakers heeft hij de afgelopen tijd al hoge ogen gegooid, want zijn kansen op de overwinning worden geschat op bijna veertig procent.

Ook de leerlingen van het PENTA College hebben vertrouwen in een goed resultaat. "Ik wens hem heel veel succes. Ik ben heel erg fan", besluit een leerling.