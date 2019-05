Gay op Flakkee niet welkom bij dodenherdenking Ouddorp

Tijdens de dodenherdenking in Ouddorp mocht LHBT+-belangenorganisatie stichting Gay op Flakkee dit jaar geen bloemstuk leggen. Oranjevereniging Ouddorp heeft dat voorafgaand aan de herdenking via de mail kenbaar gemaakt. Donderdagavond stelt lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee vragen over deze gang van zaken in de gemeenteraad.

Elk jaar legt stichting Gay op Flakkee een bloemstuk op de dodenherdenking. "We doen dat om alle slachtoffers te herdenken, maar ook om stil te staan bij LHTB'ers die wereldwijd tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd en omgekomen zijn", vertelt Lennart van Dam, bestuurslid van Gay op Flakkee. Normaal gesproken legt de stichting een bloemstuk in Middelharnis, maar dit jaar besloten ze om het een keer op een andere locatie te doen.

In eerste instantie was de Oranjevereniging Ouddorp enthousiast, maar daar kwam de organisatie later op terug. "Ze zeiden dat ze het toch niet op prijs stelden en dat we beter op persoonlijke titel een bloemstuk konden leggen. Niet namens Gay op Flakkee", zegt Van Dam. "Dat wilden we niet. En dus heeft Gay op Flakkee dit jaar weer een bloemstuk gelegd in Middelharnis."

Vragen aan college

Oranjevereniging Ouddorp maakt aan RTV Rijnmond duidelijk niet willen reageren op de vraag waarom Gay op Flakkee niet welkom was. Van Dam kreeg wel uitleg. "De organisatie zei dat zij wel wisten dat er LHBT'ers zijn vervolgd in de Tweede Wereldoorlog, maar heel veel anderen in Ouddorp niet. Dat was de reden dat we niet welkom waren."

Volgens fractievoorzitter Johan de Vos van lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is dat onacceptabel. "De Oranjevereniging zegt dat LHBT'ers geen slachtoffers zijn en daarom niet een bloemstuk mogen leggen. Los van het feit dat dat er wel LHBT'ers zijn vervolgd, legt Gay op Flakkee ook bloemen voor álle slachtoffers. Waarom zou dat niet mogen?"

Donderdagavond stelt De Vos vragen aan het college. De gemeente subsidieert namelijk de herdenking. "Ik hoop dat het college antwoordt dat dit de laatste keer is dat een groep wordt uitgesloten. Deze keer is het Gay op Flakkee, de volgende keer misschien een etnische minderheid", zegt De Vos. "Op Goeree Overflakkee zijn we één gemeenschap, daar hoort iedereen bij."