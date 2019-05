Column: Mislukking Meijersplein

Rotterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Ambities te over: woningen van het gas, zonnepaneeltjes erop, windturbines erbij. En ondertussen wordt nodeloos veel CO2 de lucht in gepompt doordat auto’s gedwongen worden de stad in te rijden.

P+R-garages aan de rand van de stad lopen elke ochtend vol. Ik beperk mij tot de parkeerplaats die ik goed ken, P+R Meijersplein. Ik sta er meerdere keren per week. Correctie: ik probeer er te staan. Soms is er om 8.00 uur al geen plek meer te vinden. Ja, langs de stoep, wat massaal tot parkeerbonnen leidt. Of in de achterliggende wijk in Schiebroek, tot ergernis van de bewoners.

De P+R is bedoeld voor reizigers die met het OV naar Rotterdam of Den Haag gaan. Rara hoe kan het, dat er in de nachtelijke uren zo’n honderd auto’s staan? Vermoedelijk allemaal gebruikers van Rotterdam Airport, die hier gratis parkeren en dan het handige pendelbusje naar de luchthaven nemen.

Tel daarbij op het grote succes van de E-lijn van de metro (elke ochtend als sardines in een blik reizen, als je al mee kan: hallo RET!) en de parkeerdruk is eenvoudig verklaard. Dat had je vijf jaar geleden al kunnen zien aankomen, maar er is niets gedaan.

‘Meijersplein’ getuigt niet van een visie. Sterker, zij is een mislukking; vrucht van een dronken architect. De vorm is onhandig: langgerekt van het metrostation af (toch al gauw vier minuten lopen). Een ondergrondse tunneltje ligt verderop, waardoor alle reizigers bij een drukke verkeersweg moeten oversteken.

Straatraces

Voor een groene uitstraling en om straatraces te voorkomen (echt waar, ik heb het nagevraagd) zijn er schriele boompjes geplaatst. Die kosten tientallen parkeerplaatsen. Dus proppen automobilisten hun voertuig er toch tussen: bon!

Bij de ingang staat een kantoorgebouwtje, waar nooit iemand in zit. Bij het uitrijden ontneemt het alle zicht op het verkeer: levensgevaarlijk.

Het terrein wordt beschenen door grote lichtmasten. Die zijn midden tussen de parkeerplaatsen gezet. Ze zijn broedplaatsen van vogels, die met plezier de auto’s onderschijten. De lichtpalen aan de randen neerzetten, daar is kennelijk niemand op gekomen.

Alles illustreert, dat er niet goed is nagedacht over het gebruik en de toekomst. Navraag bij de gemeente Rotterdam leert dat er ook bij Meijersplein mogelijk een betaalsysteem komt á la Kralingse Zoom: alleen ov-reizigers staan gratis. Goed idee. Waarom niet meteen uitvoeren?

Ook was het oorspronkelijk de bedoeling niet 500 maar 1500 plekken te maken. Dan zou ook dat genoemde tunneltje verderop benut worden. Doen! Maar niet pas in 2050.



Extra kilometers

Stel je eens voor: een metro die veel vaker rijdt, een P+R waar je altijd kan staan. Dat reduceert de CO2-uitstoot aanzienlijk. Voorlopig maak ik extra kilometers, door een regelmatige odyssee langs Meijersplein (vol), Rodenrijs (vol) en Westpolder (extra parkeergarage: vol).

Vanochtend had ik geluk: nog één plekje vrij, pal onder een lichtmast. Toen ik uitstapte, zag ik de meeuw bovenin al grijnzen. Bij terugkomst had de auto een stippenmotief gekregen. Direct doorgereden naar de wasstraat. Kosten: 10 euro. Gemeente Rotterdam, kan ik effe vangen?

Paul Verspeek is verslaggever bij RTV Rijnmond