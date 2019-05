Rijnmond in 5 minuten: donderdag 16 mei

In deze aflevering nam presentatrice Suzanne Mulder onder meer een kijkje bij de bouw van de Zalmhaventoren, in het centrum van Rotterdam. Daar wordt deze week 36 uur lang beton gestort. Ook proeven we de eerste melk afkomstig van de koeien van de Floating Farm in de Merwehaven.

En het is dé grote dag voor Duncan Laurence. De Hellevoeter staat donderdagavond in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Gaat hij de verwachtingen waar maken? Op het PENTA College in Hellevoetsluis leven ze in ieder geval mee met de oud-leerling!