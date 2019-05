Straf voor gebruik handgranaten fors omhoog

Wie een handgranaat bezit of gebruikt, riskeert in de toekomst acht jaar cel. De Tweede Kamer wil de maximumstraf verdubbelen en heeft groen licht van justitieminister Ferd Grapperhaus.

Drugscriminelen grijpen steeds vaker naar handgranaten om onderlinge rekeningen te vereffenen. Ook bij plofkraken worden vaak handgranaten gebruikt. Vorig jaar verdubbelde het aantal misdrijven waarbij dit soort spotgoedkope explosieven werd ingezet.

CDA en D66 vinden dat niet alleen de straf voor automatische wapens moet worden verdubbeld, maar ook die voor handgranaten. Wie een granaat gebruikt, is er immers ook overduidelijk op uit om slachtoffers te maken, stellen de partijen. Ze kunnen rekenen op een Kamermeerderheid.

In Rotterdam zijn de laatste tijd onder meer handgranaten neergelegd bij Club Blu in Rotterdam-Alexander, een waterpijpwinkel in Rotterdam-West en een shishalounge in het centrum van de stad.