Boksers bereiden zich voor op uniek evenement in de Doelen

Ton Dunk over boksgala in de Doelen: 'We geven boksen een grote mannenpodium'

Vrijdagavond 7 juni vindt in concert- en congresgebouw de Doelen de eerste editie van Youfone Boxing plaats. Ter voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio 2020 gaan vijf boksers van Team NL de strijd aan tegen boksers uit Ierland. Daarna komt ook Rotterdammer Stephen Danyo nog in actie.

Danyo sluit de avond af met een acht ronden partij tegen een nog onbekende tegenstander. Eerder komen onder andere Enrico Lacruz, Artjom Kasparian en Delano James al in actie. De avond wordt ingeleid door bokslegende Rudi Lubbers, die in 1973 nog tegen Muhammad Ali in de ring stond.

Begin april gaven onder andere Lubbers en Stephen Danyo nog een boksclinic aan kinderen in De Kuip. "Hij gaf me toen een hoek die ik niet meer kon blokken, veel respect voor hem", vertelt Danyo over Lubbers. "Hij is terug in Nederland, mooi om hem nu een platform te geven. Hij heeft me een extra reminder gegeven dat je altijd hard moet blijven werken als je ergens voor wil gaan."

'Grote mannenpodium'

Ook Delano James kijkt uit naar 7 juni. "Voor dit publiek tegen een van de beste bokslanden van de wereld boksen wordt echt spektakel, ik hoop op een volle zaal op deze geweldige locatie", vertelt James, die graag samen traint met Stephen Danyo. "Het is een topbokser, waar je veel van leert. Met onze verschillende tempo's brengen we het beste in elkaar naar boven."

"Ooit werd er al eens gebokst in de Doelen, maar nu gaan we het terugbrengen", vertelt bokscoach Ton Dunk, die zich ook bezighoudt met de organisatie van Youfone Boxing. "Boksen wordt in het algemeen steeds populairder, dan is het goed om het boksen uit de achterstallige locaties te halen. We geven het nu een serieus 'grote mannenpodium."