Gesprek tussen Gay op Flakkee en Oranjevereniging over weigering bij dodenherdenking

De Stichting Gay op Flakkee, de gemeente en de Oranjevereniging Ouddorp gaan met elkaar in gesprek. Dat is donderdagavond in de gemeenteraad afgesproken.

De stichting was in Ouddorp tijdens dodenherdenking op 4 mei niet welkom om een bloemstuk te leggen. In de gemeenteraad werd hierover om opheldering gevraagd. Die is nog niet gekomen.

Er komt nu dus eerst een gesprek met de betrokken partijen en de burgemeester.