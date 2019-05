Hellevoetsluis viert finaleplek Duncan Laurence

'The Netherlands' werd als tweede finalist genoemd

Duncan Laurence zit in de finale van het Eurovisiesongfestival. Bij het bekendmaken van de tickets voor de eindstrijd werd Nederland als tweede genoemd. De toeschouwers in Hellevoetsluis vierden het feestje mee.

De zanger uit Hellevoetsluis trad donderdagavond op in de halve finale. Hij vergaarde daarin voldoende stemmen voor de eindstrijd van zaterdag.

Hellevoetsluis beleefde de halve finale intens mee. In café De Waag ging het dak eraf toen bekend werd dat 'The Netherlands' waren doorgedrongen tot de eindstrijd:



Een grote verrassing was het allemaal niet. Laurence geldt al vanaf het begin als een van de favorieten voor de eindoverwinning.

De tweede voorronde, waar achttien landen aan meededen, had een sterker deelnemersveld dan de eerste op dinsdag.

Duncan Laurence was als zestiende aan de beurt om punten te verzamelen bij de televoters. De jury’s van de deelnemende landen hadden woensdagavond al hun punten uitgedeeld tijdens de generale repetitie. Beide telden voor vijftig procent mee.

Zaterdag staan 26 landen in de finale. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met gastland Israël al verzekerd van een plek in de eindstrijd.