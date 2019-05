Nieuwe Vlaardingse coalitie gooit OZB-belasting met zes procent omhoog

Presentatie 'Handen uit de mouwen' in Vlaardingen

De twee formateurs die de Vlaardingse politiek uit het slob hebben getrokken hebben donderdagavond hun coalitieakkoord gepresenteerd: 'Handen uit de mouwen'. Er is werk aan de winkel in de Haringstad, concluderen zij. Een van de eerste wapenfeiten: verhoging van de ozb-belasting met zes procent.

Na het mislukte avontuur met een raadsakkoord is er nu weer een akkoord dat op een meerderheid in de raad kan rekenen. Zes partijen gaan het de komende twee en half jaar doen: Fractie Kerkhof (ex-SP), VVD, GroenLinks, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66.

Er komen namens D66 en de lokale partij VV2000/Leefbaar Vlaardingen twee wethouders bij. Fractie Kerkhof geeft gedoogsteun. Daarmee kan het college bogen op steun van 19 van de in totaal 35 zetels.

Formateurs Roel van Gurp, ex-wethouder namens GroenLinks in Tilburg en Eric van der Berg, VVD-wethouder in Amsterdam, concluderen dat 'Vlaardingen een jaar stil heeft gestaan'. "Het geruzie moet stoppen", zegt Van Gurp.

"Er is werk aan de winkel, maar ook weinig geld", zegt Van der Berg. "De herontwikkeling van de Marathonweg en omgeving gaat niet door, veel te duur". Er moet worden ingezet op de huisvesting van scholen, de buitenruimte moet verbeterd worden en in het sociale domein is meer geld nodig".

In het akkoord staat verder onder meer dat Vlaardingen een fietsstad moet worden en dat de binnenstad aantrekkelijker moet worden.

Het nieuwe college wordt op 28 mei geinstalleerd.