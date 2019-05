Debat over problemen jeugdzorg ontspoort en wordt opgeschort

De Rotterdamse gemeenteraad sprak donderdagavond over de problemen in de jeugdzorg, maar dat debat ontspoorde al snel na verschillende botsingen tussen raadslid Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove (Jeugd).

Op de vraag van Hoogwerf of er budgetplafonds zijn bereikt en er daarom wachtlijsten ontstaan in de jeugdzorg antwoordde Bokhove meerdere keren dat dit niet het geval is. Daarop vroeg Hoogwerf een schorsing aan. In de ingelaste pauze liet ze haar collega’s van VVD, CDA en 50Plus informatie zien waaruit blijkt dat die plafonds wel bereikt zijn.

“Hieruit blijkt dat de wethouder niet over de juiste informatie beschikt. Daarom wil ik dit debat niet vandaag verder voeren”, zegt Hoogwerf. De door het raadslid geïnformeerde partijen (VVD, CDA en 50PLUS) steunen haar in de uitstel van het debat. “Ik ga er vanuit dat u niet liegt, maar dat u het echt niet weet”, zegt het raadslid. De gemeenteraad praat nu op 12 juni verder over de kwestie.

Vorige maand publiceerde de NOS dat tientallen jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag niet worden behandeld door de juiste behandelaars. Behandelaars als De Waag behandelen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg nog maar de helft van het aantal patiënten. Wethouder Bokhove kan niet aangeven waar die jongeren gebleven zijn.

Wel ging de gemeenteraad donderdag akkoord met een voorstel van VVD en CDA om te monitoren hoeveel jongeren door de rechter een specialistische behandeling is opgelegd en binnen welke termijn ze die behandeling krijgen.