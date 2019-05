Jongeren op het stadhuis Rotterdam in debat met kandidaten EU

Het Rotterdamse stadhuis was maandag het decor van een Europees jongerendebat. Meer dan veertig jongeren van zowel ROC Zadkine als het Albeda College en leden van de Rotterdamse jongerenraad Young010 gingen in discussie met kandidaten voor de Europese Verkiezingen. Onderwerpen als migratiebeleid, nepnieuws en klimaat kwamen daarbij aan bod.

Het jongerenverkiezingsdebat werd georganiseerd door LOKAAL Rotterdam, een stichting die in 1994 is opgericht door de Rotterdamse gemeenteraad om de afstand tussen Rotterdammers en de gemeentepolitiek te verkleinen.

De jongeren van het Albeda College en ROC Zadkine maakten onderdeel uit van twee debatklassen, die gevormd zijn na lessen met meer dan 350 leerlingen. Ze oefenden de afgelopen periode onder meer in het vormen van een oordeel, het debatteren en de rol van de Europese Unie.



"In die klassen kwamen al onderwerpen bovendrijven voor het debat", legt Nienke van Wijk van Stichting Lokaal Rotterdam uit. Uiteindelijk resulteerde dat in zes stellingen over de stemgerechtigde leeftijd, immigratiebeleid, klimaat, een Europees minimumloon, nepnieuws en stages in het buitenland. De jongeren gingen over deze onderwerpen maandag het gesprek aan met EU-kandidaten van CDA, VVD, D66, SP, DENK, GroenLinks en VOLT.

Stemgerechtigde leeftijd

Over de stelling om de stemgerechtigde leeftijd voor de Europese Verkiezingen te verlagen van 18 naar 16 jaar, waren de meningen in de zaal verdeeld. De leerlingen en onder meer D66 waren voor de stelling, maar partijen als VVD en CDA waren kritischer. "Ik denk niet dat dit de oplossing is", zei de VVD. "Het gaat om betrokkenheid." "Maar jong geleerd is oud gedaan", reageerde een van de studenten daarop.

Vluchtelingen

Ook de stelling 'De Europese Unie moet verantwoordelijkheid nemen en meer vluchtelingen opnemen' was voer voor veel reacties. "Ik vind dat dit wereldwijd aangepakt moet worden. Dat betekent dat we een partnerschap hebben met andere landen. Help elkaar!", roept een student op.

VVD noemt het een sympathiek standpunt, maar stelt niet zomaar de grenzen open te kunnen gooien. "We delen allemaal de zorg over mensen die op de vlucht zijn. Maar regeringen moeten het wel eens zijn over een humaner beleid. Als je bepaalde landen niet meekrijgt, moet je op een andere plek beginnen", voegt CDA daar aan toe.

SP oppert: 'Laat alle landen die meer vluchtelingen op kunnen vangen, samenwerken en vooruit lopen op de andere landen. Die landen die geen vluchtelingen opvangen, krijgen dan minder subsidie."

Nepnieuws

Een aantal partijen werd ook uitgenodigd om kort in discussie te gaan over de verspreiding van nepnieuws. GroenLinks vindt dat dit harder moet worden aangepakt en beter moet worden gecontroleerd. "Het is de taak van de journalistiek en politiek om zich daar keihard over uit te spreken."

Het CDA is het daarmee eens. "Het is inderdaad een issue en lastig om tegen op te boksen. De kern ligt niet zozeer bij Europa, maar vooral in Nederland bij de regering en onderwijs. Laten we mensen mediawijs maken, zodat ze echt en nep van elkaar kunnen onderscheiden. Zodat het duidelijker wordt wat de bron is en of ze het kunnen vertrouwen of niet."

Stage in het buitenland

'MBO-leerlingen moeten verplicht stage lopen in het buitenland' was de stelling waarmee werd afgesloten. DENK noemde het verplicht-gedeelte gevaarlijk, maar zei er wel ruimte voor te willen. "Ik vind dat we meer geld moeten investeren in VMBO en MBO. Zij kunnen ons land gaan leiden." D66 is het daarmee eens. "Ik vind dat alle scholieren de kans moeten hebben om stage te lopen in het buitenland. Tegenwoordig ben je nergens zonder internationale ervaring."

Ook de leerlingen zelf zien het belang van zo'n internationale stage. "Door zo'n stage kunnen we onszelf ontwikkelen en snuffelen bij bedrijven over wat we verder willen. Zo kunnen we ook een betere keuze maken voor een vervolgstudie."

Succes

Het Europees jongerendebat smaakte naar meer, stelt Van Wijk na afloop. Ze is enthousiast over de inzet van de jongeren en de politici. "Het was gepassioneerd. Ik ben trots op ze." Ook de kandidaten voor de Europese Verkiezingen zelf waren volgens haar na afloop enthousiast.

Het debat maakte onderdeel uit van een breder project van de stichting, om jongeren een stem te geven in niet alleen de Rotterdamse samenleving, maar ook in Nederland of Europa. Dit debat was het slotstuk, maar als het aan Van Wijk ligt zeker niet het laatste onderdeel. "Het blijft onze missie om jongeren een stem te geven over hoe we willen samenleven hier."