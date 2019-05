'Aardig hoopje beton' voor fundering Zalmhaventoren

Voor een toren van 215 meter hoog is beton nodig, veel beton. Donderdagmorgen is daarom bij de Zalmhaven begonnen met het storten van het beton, en dat duurt in totaal 36 uur. "Het is tot nu toe helemaal goed gedaan", zegt Lotte van der Blom van bouwbedrijf BAM vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

Vrachtwagens rijden af en aan. In ongeveer 400 ritten wordt 3600 kub beton aangevoerd. "Het wordt misschien wel 4000", denkt een vrachtwagenbestuurder.

"Het is noodzakelijk dat het storten van het beton blijft doorgaan", vertelt Van der Blom. "Dat is voor de uitharding van het beton, anders wordt het niet stabiel genoeg voor een toren van 215 meter."

Uitvoerder Dennis Vermeulen is vrijdagochtend razend druk. Er moet een nieuwe dieseltank aan een van de bouwkranen worden gehangen. Dat moet goed gaan, anders valt het storten stil.

Collega uitvoerder, André Harthkoorn, heeft de nacht doorgewerkt en dus staat Vermeulen er even alleen voor. Gelukkig is alles goed gegaan, verzekert Van der Blom.



Uniek



Aan het einde van de ochtend is het beton storten klaar, maar dan gaat de trilplaat aan. Door de trillingen moet de betonvloer zo strak worden dat er op zou kunnen worden geschaatst.

"Het moet nog wel uitharden", vertelt Van der Blom. "Dat gaat 91 dagen duren. Het is een aardig hoopje beton." Door de omvang van het project is ook het beton storten uniek. "Vanaf volgende week gaan we langzaam de lucht in."

Omwonenden



Om de hele nacht te mogen doorwerken, was een speciale vergunning nodig. "Ook hebben we alle omwonenden een brief gestuurd om ze zo op de hoogte te brengen."

Afgelopen nacht zijn geen klachten binnengekomen. "Op zaterdagochtend krijgen we die wel eens. Wij mogen dan doorwerken, maar veel mensen uit de buurt willen dan wel eens uitslapen."

De bouw van de Zalmhaventoren en twee lagere flats begon eind oktober 2018 en duurt in totaal zo’n drie jaar. Het wordt met 215 meter de hoogste toren van de Benelux.