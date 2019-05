Justitie: douanier hielp bij invoer 1516 kilo cocaïne

De acties zouden in december 2018 en in februari van dit jaar zijn gebeurd. De douanier voerde in het informatiesysteem in dat geplande controles van containers waren uitgevoerd. Ook vermeldde hij dat er niets was aangetroffen.

Op 8 december 2018 zou de man hebben ingevoerd: 'foto 23 Uniport gezien: geen bijzonderheden'. Op 13 februari zette de douanier in het systeem dat een controle door een speurhond verdovende middelen was uitgevoerd. In werkelijkheid was dit alles niet gebeurd.

De medewerker van de douane zou voor zijn acties geld hebben gekregen. De man moet volgende week voor het eerst voor de rechter verschijnen.

De cocaïne is onderschept en vernietigd.