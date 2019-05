Stichting Papegaai: Verbied alsjeblieft de vogelmarkten!

Van Ham werkt nu tien jaar als vrijwilliger bij de stichting. Ze werkt bij het benzinestation op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam, maar in de stichting gaan aardig wat uren zitten.

Illegale handelaren

"Handelaren van buiten Europa mogen niet naar Nederlandse vogelmarkten komen, maar dat doen ze wel", zegt Van Ham. "Er heersen veel verschillende virussen. Vogels kunnen niet alleen elkaar ziek maken, maar ook mensen."

Van Ham doelt op de papegaaienziekte. "Deze kan van dier op mens overgedragen worden." Volgens haar is de voorzitter van Stichting Papegaai al meerdere keren op de IC beland omdat hij niet de juiste behandeling kreeg. "Artsen namen het niet serieus."

Impulsaankoop

Mensen weten bij aankoop van papegaaien en parkieten te weinig over het onderhoud, zegt Van Ham. Zelf heeft ze ook die fout gemaakt.

"Wij hebben onze eerste papegaai, goed stom en in onwetendheid als impulsaankoop in een dierenwinkel gedaan en we zijn ons pas later gaan verdiepen."

Vooral de juiste voeding is volgens haar van belang. "Het is vaak doodsoorzaak nummer 1 voor papegaaien en parkieten. Ze krijgen vaak zaadvoeding, maar dat is te eenzijdig voor deze dieren."

Rechten en belangen van papegaaien

Na de aankoop van de vogel is Van Ham zich gaan inzetten voor de rechten en belangen van papegaaien en parkieten. "En dat is absoluut nodig."

Voor mensen die een papegaai willen, heeft Van Ham nog wel advies: "Doe het niet, begin er niet aan. Als je het dan toch doet: zint eer gij begint. Verdiep jezelf."